Биржа: евро существенно снизился перед выходными

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением евро и доллара.

Так, европейская валюта снизилась сегодня на 0,0101 пункта — 2,383 белорусского рубля, а американская валюта на 0,0015 пункта — 2,1986 белорусского рубля.

А вот российская валюта добавила 0,0047 пункта — 3,4651 белорусского рубля за 100 российских.

По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар, таким образом, среднегодовой курс доллара может вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.