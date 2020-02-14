Лукашенко не хочет каждый год стоять на коленях перед Россией

Общаясь с представителями трудового коллектива Светлогорского ЦКК, который Лукашенко посещал сегодня, он рассказал некоторые подробности переговоров с Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По словам главы белорусского государства, во время завтрака обсуждались проблемы середины прошлого века, потом были подняты современные угрозы как в нашем регионе, так и в других частях света.

«Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали», — приводит пресс-служба президента его слова.

Лукашенко заметил, что российская сторона намекали на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. При этом, убежден глава государства, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Президент отметил, что во время переговоров в Сочи Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.

«Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?» - спросил он. Белорусский лидер заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки: «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».