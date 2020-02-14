В день 100-летия объединения УНОВИС в Витебске презентовали художественный конверт

14 февраля в день 100-летия творческого объединения УНОВИС в Музее истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ) состоялась церемония специального памятного гашения конверта, подготовленного к юбилею Министерством связи и информатизации совместно с Национальным художественным музеем.

Мероприятие прошло в рамках проекта #UNOVIS100, который реализуют Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Музей истории ВНХУ и компания А1.

Торжественную церемонию в знаменитом здании на улице Марка Шагала, где век назад и был основан УНОВИС, провели председатель областного Совета депутатов Владимир Тереньтев, директор Витебского филиала РУП «Белпочта» Сергей Максак и директор Музея истории ВНХУ Андрей Духовников.

На специальном штемпеле, который использовался для гашения художественных маркированных конвертов, изображен известный символ объединения — черный квадрат с примечанием «100 гадоў мастацкаму аб’яднанню «УНОВИС» 14.02.2020». Теперь такую памятную печать можно будет увидеть только в филателистических коллекциях.

Над дизайном конверта и спецштемпеля работала художник Елена Медведь.

Приобрести конверт можно в отделении РУП «Белпочта». Всего по случаю 100-летнего юбилея творческого объединения УНОВИС выпущено 20 000 экземпляров. Стоимость одного конверта составляет 71 копейку.