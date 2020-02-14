Лукашенко угрожает выписать штраф российскому подрядчику из-за сорванных сроков строительства БелАЭС
На встрече с Владимиром Путиным, которая прошла в Сочи, белорусская сторона поднимала вопрос строительства Белорусской атомной станции.
Как отмечает пресс-служба официального белорусского лидера, российская сторона сорвала сроки строительства, и Беларусь теперь предлагает снизить для нее ставку по выделенному кредиту и отодвинуть сроки его возврата.
Как отметил президент, есть и иной вариант развития событий: российскому генподрядчику может быть выписан немаленький штраф за нарушения.
В Сочи стороны договорились продолжить консультации по нахождению консенсуса.