Лукашенко угрожает выписать штраф российскому подрядчику из-за сорванных сроков строительства БелАЭС

На встрече с Владимиром Путиным, которая прошла в Сочи, белорусская сторона поднимала вопрос строительства Белорусской атомной станции.

Как отмечает пресс-служба официального белорусского лидера, российская сторона сорвала сроки строительства, и Беларусь теперь предлагает снизить для нее ставку по выделенному кредиту и отодвинуть сроки его возврата.

Как отметил президент, есть и иной вариант развития событий: российскому генподрядчику может быть выписан немаленький штраф за нарушения.

В Сочи стороны договорились продолжить консультации по нахождению консенсуса.