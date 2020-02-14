Лукашенко угрожает выписать штраф российскому подрядчику из-за сорванных сроков строительства БелАЭС

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На встрече с Владимиром Путиным, которая прошла в Сочи, белорусская сторона поднимала вопрос строительства Белорусской атомной станции.


Лукашенко не хочет каждый год стоять на коленях перед Россией

Как отмечает пресс-служба официального белорусского лидера, российская сторона сорвала сроки строительства, и Беларусь теперь предлагает снизить для нее ставку по выделенному кредиту и отодвинуть сроки его возврата.

Как отметил президент, есть и иной вариант развития событий: российскому генподрядчику может быть выписан немаленький штраф за нарушения.

В Сочи стороны договорились продолжить консультации по нахождению консенсуса.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Александр Лукашенко

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