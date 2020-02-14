Кофе, торт и суши. Минчане запасаются продуктами ко Дню влюбленных

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Минчане встретят День святого Валентина с тонизирующими напитками, шоколадом и тортами. Многие также освободят избранниц от домашних хлопот и закажут готовые блюда с доставкой.

Рейтинг продуктов, спрос на которые растет в сезон влюбленных, составил онлайн-гипермаркет «Е-доставка».

Фото pixabay.com

В Минске влюбленные готовятся к своему празднику заранее — спрос на определенные товары растет за несколько дней до 14 февраля. Причем из года в год список практически не меняется. На первый взгляд, в нем нет ничего особенного — в большинстве своем это атрибуты романтического ужина.

Ко Дню влюбленных в Минске активно запасаются кофе и чаем. Подсластить отношения планируют шоколадом — его продажи растут с начала недели. Всплеск популярности коснулся и наборов конфет. Многие парочки собираются напомнить о чувствах большим сладким тортом.

Если верить исследованию, минчане избавят спутниц от готовки на 14 февраля. Так, по данным «Е-доставки», в День влюбленных растtт интерес к блюдам «от шефа». Причем наибольшим успехом в городе пользуются суши, роллы и суши-торты. Предзаказы на японские блюда стали поступать еще с понедельника.

В список популярных заказов также вошли подарочные наборы косметики и парфюмерии. Хотя интерес к ним несколько ниже, чем к сладостям.

«Как показал анализ, минские влюбленные встретят 14 февраля в привычном формате — со сладостями или суши. Мужчины проявят заботу о девушках — растет спрос на продукты и блюда в готовом виде. Многие из них делают предзаказы и готовятся ко Дню святого Валентина заранее», — поясняют в «Е-доставке».

Исследование ко Дню влюбленных провел онлайн-гипермаркет «Е-доставка» на основе анализа покупок в предпраздничную неделю. Для большей точности использованы данные о заказах за этот и прошлый год. В список попали только те товары, спрос на которые резко растет накануне и во время 14 февраля.
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Тэги: Е-доставка День святого Валентина Город: Минск

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