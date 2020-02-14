Минчанин оказался единственным пассажиром на рейсе «Белавиа» в Петербург

Утром в первый день нового года минчанин Олег Миксельбурский летел из Минска в Петербург— и был единственным пассажиром рейса «Белавиа».

Олег — бизнесмен. 31 декабря он с женой и большой семьей отметил Новый год, а утром 1 января отправился в гости к близкому другу. Летел «Белавиа», рейс был назначен на 7:20 утра, сообщает TUT.by .

«Еще в зале вылетов обратил внимание на то, что я здесь один, — вспоминает собеседник. — Стал спрашивать у работников аэропорта: "Выход на рейс в Питер точно отсюда?" Все как один отвечали — да».

В какой-то момент подъехал автобус, чтобы отвезти пассажиров к самолету. Олег прошел, оглянулся и окончательно убедился: на этом рейсе он будет один.