Минчанин оказался единственным пассажиром на рейсе «Белавиа» в Петербург

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Утром в первый день нового года минчанин Олег Миксельбурский летел из Минска в Петербург— и был единственным пассажиром рейса «Белавиа».

Олег — бизнесмен. 31 декабря он с женой и большой семьей отметил Новый год, а утром 1 января отправился в гости к близкому другу. Летел «Белавиа», рейс был назначен на 7:20 утра, сообщает TUT.by.

«Еще в зале вылетов обратил внимание на то, что я здесь один, — вспоминает собеседник. — Стал спрашивать у работников аэропорта: "Выход на рейс в Питер точно отсюда?" Все как один отвечали — да».

В какой-то момент подъехал автобус, чтобы отвезти пассажиров к самолету. Олег прошел, оглянулся и окончательно убедился: на этом рейсе он будет один.
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Тэги: Белавиа Персона: Олег Миксельбурский Город: Санкт-Петербург

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