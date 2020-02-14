Лукашенко отказал в выплате премий российским нефтяным компаниям

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Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, раз они поставляют продукт по мировой цене, заявил Александр Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область.

Фото: president.gov.by

«Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний», — цитирует официального лидера его пресс-служба.

По словам Лукашенко, сейчас прорабатывается вопрос поставок нефти через Польшу. «Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе», — пояснил он.

Кроме того, заявил Лукашенко, рассматривается вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба». В этом случае «не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь — качать из Европы».

Для поставок нефти, по его словам, также будут задействованы порты стран Балтии. В этом вопросе «могут оказать содействие Соединенные Штаты». «Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь Прибалтийский регион», — сказал глава государства о возможной схеме работы Новополоцкого НПЗ.

Таким же образом, по его мнению, может работать и нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Нефть будет поступать через Черное море, а готовой продукцией ее переработки Беларусь сможет обеспечивать всю Украину и частично Европу.

По словам Лукашенко, на встрече 7 февраля в Сочи его российский коллега Владимир Путин засомневался в целесообразности для Беларуси покупки нефть в других странах: «Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?» Лукашенко на это ответил: Беларусь продолжит диверсифицировать закупки нефти, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».


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Комментируя мнение о дороговизне таких подходов, Лукашенко отметил, что в свое время Россия выделила «десятки миллиардов долларов» на строительство «Турецкого» и «Северного потоков», хотя «могли гораздо дешевле поставлять газ через Украину», даже при дополнительных условиях Киева. Однако в России, по его словам, заявили, что на это никогда не пойдут из принципа, и решили строить газопроводы в обход Украины. «Точно так и я говорю: нет. Мы будем по этим маршрутам прорабатывать альтернативные поставки нефти», — подчеркнул Лукашенко.

Говоря о цене на газ для Беларуси, глава государства отметил: «Сейчас все упрекают меня в этих телеграм-каналах, что Лукашенко такой-сякой, торгуется, хочет для себя все вытащить. Я ничего лишнего не хочу».

«Мы в союзе. И не только в Союзе Беларуси и России, но и в Евразийском экономическом союзе, — напомнил он. — Мы договорились, что у нас будет торговля товарами и услугами без таможенных пошлин. А какой же союз, если нет равных условий для людей, предприятий. У вас газ, допустим, 200 долларов, а у таких предприятий в России — 100 или 80. Как с ними конкурировать? Значит, нам приходится меньше жечь электричества, в холодине работать, зарплату людям меньшую платить и так далее. Вот вам и равные условия. Вот за что я борюсь и чего хочу. Ни в коем случае не дешевле».
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Тэги: Беларусь-Россия российская нефть

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