«Газпром» и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
Российский «Газпром» и правительство Беларуси подписали протокол, которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.
Документ подписан 14 февраля в Санкт-Петербурге на рабочей встрече председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем, сообщает пресс-служба «Газпрома».
В результате переговоров с участием президентов двух стран 7 февраля в Сочи была достигнута договоренность о сохранении для Беларуси на 2020 год цены природного газа на уровне прошлого года — 127 долларов за тысячу кубометров. На уровне 2019-го сохранены и объемы поставок и транзита газа, напоминает