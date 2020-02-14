«Газпром» и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

/ Экономика
Просмотров: 391

Российский «Газпром» и правительство Беларуси подписали протокол, которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.

Фото gazprom.ru

Документ подписан 14 февраля в Санкт-Петербурге на рабочей встрече председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем, сообщает пресс-служба «Газпрома».

В результате переговоров с участием президентов двух стран 7 февраля в Сочи была достигнута договоренность о сохранении для Беларуси на 2020 год цены природного газа на уровне прошлого года — 127 долларов за тысячу кубометров. На уровне 2019-го сохранены и объемы поставок и транзита газа, напоминает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Газпром цены на газ Персона: Алексей Миллер Владимир Семашко Виктор Каранкевич

Другие материалы на эту тему:

Путин назвал условия, при которых Беларусь может получить дешевый газ

Путин назвал условия, при которых Беларусь может получить дешевый газ

Российский газ для Беларуси: со скидкой, но не по внутренним ценам

Российский газ для Беларуси: со скидкой, но не по внутренним ценам

«Выход из спора с «Газпромом» дорого обойдется Беларуси»

«Выход из спора с «Газпромом» дорого обойдется Беларуси»

«Газпром»: белорусским коллегам надо быть последовательными

«Газпром»: белорусским коллегам надо быть последовательными