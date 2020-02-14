«Газпром» и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

Российский «Газпром» и правительство Беларуси подписали протокол, которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.

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Документ подписан 14 февраля в Санкт-Петербурге на рабочей встрече председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем, сообщает пресс-служба «Газпрома».