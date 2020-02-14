Netflix выпустил тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

В 2021 году выйдет четвертый сезон американского научно-фантастического сериала, созданного братьями Дафферами для стримингового сервиса Netflix.

Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в штате Индиана, где из секретной правительственной лаборатории сбежала девочка, обладающая способностями к телекинезу.

Премьера первого сезона состоялась в 2016 году, второго — в 2017, третьего — в 2019. Сериал получил 31 номинацию на премию «Эмми», четыре номинации на премию «Золотой глобус» и завоевал премию Гильдии киноактеров США.