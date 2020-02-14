Темп роста ВВП Украины упал втрое

Во втором квартале украинская экономика разогналась до 4,6%, а к концу года темп роста упал втрое.

В четвертом квартале 2019 года рост экономики Украины составил 1,5%, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем — 4,1%, во втором — 4,6% и в первом — 2,5%. Об этом свидетельствую данные Госслужбы статистики.

Ранее Национальный банк ухудшил оценку роста ВВП в 2019 году с 3,5% до 3,3%.

Напомним, рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,4% с 2,5% в 2017 году и 2,4% — в 2016 году.