Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Олсбю-Ройселанн допустила на двух огневых рубежах один промах. Для норвежки это пятая золотая медаль на чемпионатах мира, но первая в личных гонках.

Второе место заняла американка Сьюзен Данкли, которая с нулем в графе «промахи» проиграла лидеру 6,8 секунды. Для Данкли это вторая медаль на чемпионатах мира — в 2017 году американка была второй в масс-старте.

Третьей стала чешская спортсменка Люция Харватова. Она допустила один промах и проиграла победительнице 21,3 секунды. Для Харватовой бронза чемпионата мира — абсолютно лучший результат в карьере. Ранее в личных гонках лучшим результатом было пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильце в сезоне-2015/2016.

Лучший результат среди белорусских биатлонисток показала Елена Кручинкина, занявшая 49-е место (2+1; +1:50,1). Ирина Кривко стала 52-й (1+1; +1:56.4), Динара Алимбекова заняла 72-е место (2+1; +2:49,8), Анна Сола — 84-е (3+4; +3:59,0).

Всего в гонке участвовала 101 биатлонистка. Без промахов дистанцию прошли всего четверо.

15 февраля на чемпионате мира пройдет мужская спринтерская гонка.