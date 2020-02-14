Лукашенко пригрозил России отбором нефти из транзитной трубы

Если Россия в феврале не поставит нефть в нужных объемах, то Беларусь начнет отбор транзитной российской нефти из нефтепровода «Дружба», заявил Александр Лукашенко во время встречи с работниками Светлогорского ЦКК.

Фото: president.gov.by

«Через Беларусь на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти. И они не имеют никаких проблем. Загадили грязной нефтью — до сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба". Поэтому если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать», — передали слова Лукашенко в эфире ОНТ и СТВ .

Глава государства также заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. «Говорят, вот, Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет, он не будет покупать норвежскую, американскую, саудовскую, азербайджанскую или венесуэльскую нефть. Буду, даже если будет дороже. Мне Путин задает вопрос: "Слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать?" Я говорю: "Чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях"», — раскрыл белорусский руководитель подробности переговоров с президентом России.

«Так быть, говорю, не должно. И так не будет. Поэтому продаешь по мировой цене — я покупаю по мировой цене, перерабатываю, но премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем», — заявил Лукашенко.

Россия 1 января прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. Экспортные поставки по магистральному нефтепроводу «Дружба» на текущий год запланированы в 50 млн тонн.