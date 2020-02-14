Лукашенко: задержанные директора сахарных заводов уже просятся в колхоз навоз грузить

Задержанные директора сахарных заводов дали признательные показания и просят не лишать их свободы.

Об этом заявил Александр Лукашенко 14 февраля в ходе визита в Светлогорск, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

«Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов… (задержали. — ред.). Вот сидят сейчас и просятся: "Отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить". А я говорю: "Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите". Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте. А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себя посадил. Я постоянно говорю: не тронь чужое. Не трогай. Особенно руководитель. Если ты воруешь, какое здесь может быть предприятие?» — сказал Лукашенко.

Информация о задержании директоров четырех сахарных заводов и руководителя Белорусской сахарной компании появилась в СМИ в конце января. На тот момент ни одно силовое ведомство не комментировало ситуацию.