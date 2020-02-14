В Беларуси начали падать продажи новых автомобилей

Дилерские продажи новых легковых автомобилей в Беларуси в январе ушли в минус после четырех лет роста, сообщил заместитель председателя правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода.

«Предварительные данные Автомобильной ассоциации БАА свидетельствуют о сокращении дилерских продаж в январе на 3,5% к соответствующему периоду прошлого года. При этом стоит отметить, что начиная с января 2016 года рынок дилерских продаж демонстрировал устойчивый рост», — говорится в комментарии Вариводы, размещенном на сайте ассоциации.

«Состояние текущего спроса на новые легковые автомобили не оставляет никаких шансов на повторение результата, по крайней мере, первого квартала прошлого года: рынок будет продолжать падать», — уверен эксперт.

По его словам, основными драйверами сокращения рынка являются замедление темпов роста реальных доходов населения, ограничение доступности банковских кредитов, в том числе программ рассрочек, стремительно растущий ввоз легковых автомобилей с использованием льготы, предусмотренной указом № 140 для многодетных и инвалидов. Помимо этого, сказывается подорожание новых легковых автомобилей, ввозимых из России, вследствие роста цен поставщиков и курса российского рубля к белорусскому.

Заместитель председателя правления БАА отметил, что спад продаж носит неоднородный характер и в большей степени затрагивает бюджетный сегмент. В целом лучше рынка себя чувствует отечественный автопроизводитель СЗАО «БелДжи», показавший умеренный рост продаж Geely белорусской сборки.

«Влияние простоев китайских поставщиков комплектующих для автопрома вследствие эпидемии короновируса пока не сказалось на поставках новых легковых автомобилей на внутренний рынок страны», — добавил Варивода.

Минувший год оказался самым успешным за всю историю автомобильного рынка Беларуси. Продажи новых автомобилей выросли на 22% к показателю 2018 года и составили более 64,5 тысячи единиц. При этом рекордные темпы роста были зафиксированы в первом квартале, когда рынок вырос более чем на 50%, а затем темпы роста стали сокращаться.