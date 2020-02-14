Фотофакт. К Офису Зеленского принесли валентинки с Путиным

Нацкорпус устроил пикет под Офисом президента Украины с требованием от главы государства Владимира Зеленского обнародовать информацию об обстоятельствах его поездки в Оман.

Фото: nationalcorps.org

«Во время войны с РФ тайные встречи президента Украины с ФСБ-шниками являются абсолютно неприемлемыми и могут свидетельствовать о государственной измене», — заявили в Нацкорпусе.

Напомним, что 5 января Зеленского заметили в Маскате — СМИ сообщили, что он находится там на отдыхе с семьей и обнародовали фото. Тот вернулся из Омана в связи с крушением в Иране украинского самолета.

Фото: nationalcorps.org