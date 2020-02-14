Фотофакт. В Гродно открыли 42-метровое колесо обозрения

Аттракцион работает в Парке Жилибера возле лютеранской кирхи.

Устанавливать колесо обозрения начали в апреле прошлого года, иллюминацию включили перед Новым годом, пишет TUT.by .

На торжественный запуск пришло более 100 человек. Все они смогли оценить вид на город с высоты птичьего полета: благодаря стеклянному оформлению кабинок обзор открыт на 360 градусов. Продолжительность поездки на колесе — около 10 минут. Стоимость билета — 4 рубля.

Кабинки брендированы казахстанским БТА-банком.