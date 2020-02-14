Фотофакт. В Гродно открыли 42-метровое колесо обозрения

/ Общество
Просмотров: 287

Аттракцион работает в Парке Жилибера возле лютеранской кирхи.

Устанавливать колесо обозрения начали в апреле прошлого года, иллюминацию включили перед Новым годом, пишет TUT.by.

На торжественный запуск пришло более 100 человек. Все они смогли оценить вид на город с высоты птичьего полета: благодаря стеклянному оформлению кабинок обзор открыт на 360 градусов. Продолжительность поездки на колесе — около 10 минут. Стоимость билета — 4 рубля.

Кабинки брендированы казахстанским БТА-банком.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БТА Банк парк Жилибера колесо обозрения Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

В парке Горького остановилось колесо обозрения

В парке Горького остановилось колесо обозрения

БТА Банк существенно снизил тарифы и продлил время приема заявок

БТА Банк существенно снизил тарифы и продлил время приема заявок

Сделай пас! Живи сейчас!

Сделай пас! Живи сейчас!

В Париже в канун Рождества — колесо обозрения, в Мадриде — ночь музея

В Париже в канун Рождества — колесо обозрения, в Мадриде — ночь музея