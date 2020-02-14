Макей встретился с помощником госсекретаря США по военно-политическим делам

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей участвует в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает пресс-служба МИД, в первый день визита глава белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в сессии открытия конференции, на которой выступил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также в ряде панельных дискуссий, в частности по тематике укрепления мультилатерализма и роли Запада в современной системе международных отношений.


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На полях конференции Макей провел переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, в ходе которых был обсужден широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога.

В фокусе встречи главы МИД Беларуси с европейским комиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом находилась актуальная повестка сотрудничества Беларуси и Европейского союза, включая вопросы взаимодействия по линии Восточного партнерства.

С генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым Макей обсудил возможности активизировать участие Беларуси в деятельности данной организации, а также вопросы развития сотрудничества с ее странами-членами.

Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодная конференция, проводимая с 1962 года. В ней принимают участие главы государств и правительств, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, журналисты.

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Тэги: Беларусь-США МИД Беларуси Персона: Франк-Вальтер Штайнмайер Кларк Купер Владимир Макей Йоханнес Хан

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