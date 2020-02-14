Президент Литвы рассказал о помощи Лукашенко в его переговорах с Россией
Посредничество Литвы, которая предлагает Беларуси альтернативы по поставкам газа, помогает Минску вести переговоры с Россией, заявил Гитанас Науседа.
«Наверное, вы не сможете оспаривать то, что наше желание диалога, который мы реально начали, и наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину Лукашенко говорить как равноценному партнеру с Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернатив, не очень мог бы чего-то требовать», — сказал глава Литвы, имея в виду трудные переговоры Беларуси об улучшении условий поставок российской нефти и природного газа, передает
«В определенном смысле мы создаем условия, чтобы переговоры этих двух, на первый взгляд, неравноценных государств, могли выглядеть как переговоры по меньшей мере похожих государств, как переговоры на равных», — добавил он.
Науседа подчеркнул, что конкурентоспособность Беларуси в настоящее время «гарантирована искусственно заниженными ценами на энергоресурсы». «Само собой разумеется. Зная это и очень хорошо понимая ситуацию, Россия пользуется этим как инструментом шантажа», — сказал президент Литвы.
Разведка Литвы в обнародованном в этом месяце отчете констатировала, что переговоры России с Беларусью об энергетическом сотрудничестве и углублении интеграции переходят в политическое давление. Разведка подчеркивает, что Россия стремится увеличить свое влияние в Беларуси, пользуясь как главным рычагом «слабой, недиверсифицированной, зависимой от получаемых на льготных условиях из России энергоресурсов экономикой Беларуси».