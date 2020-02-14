Президент Литвы рассказал о помощи Лукашенко в его переговорах с Россией

Посредничество Литвы, которая предлагает Беларуси альтернативы по поставкам газа, помогает Минску вести переговоры с Россией, заявил Гитанас Науседа.

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«Наверное, вы не сможете оспаривать то, что наше желание диалога, который мы реально начали, и наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину Лукашенко говорить как равноценному партнеру с Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернатив, не очень мог бы чего-то требовать», — сказал глава Литвы, имея в виду трудные переговоры Беларуси об улучшении условий поставок российской нефти и природного газа, передает delfi.lt .

«В определенном смысле мы создаем условия, чтобы переговоры этих двух, на первый взгляд, неравноценных государств, могли выглядеть как переговоры по меньшей мере похожих государств, как переговоры на равных», — добавил он.

Науседа подчеркнул, что конкурентоспособность Беларуси в настоящее время «гарантирована искусственно заниженными ценами на энергоресурсы». «Само собой разумеется. Зная это и очень хорошо понимая ситуацию, Россия пользуется этим как инструментом шантажа», — сказал президент Литвы.

Разведка Литвы в обнародованном в этом месяце отчете констатировала, что переговоры России с Беларусью об энергетическом сотрудничестве и углублении интеграции переходят в политическое давление. Разведка подчеркивает, что Россия стремится увеличить свое влияние в Беларуси, пользуясь как главным рычагом «слабой, недиверсифицированной, зависимой от получаемых на льготных условиях из России энергоресурсов экономикой Беларуси».