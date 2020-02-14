В минском аэропорту создали центр бизнес-авиации

Проект реализовывался под эгидой Минтранса на протяжении 2016—2019 годов, само строительство было осуществлено за 16 месяцев.

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«Центр бизнес-авиации предназначен для приема и обслуживания воздушных судов бизнес-авиации, осуществления перевозок воздушными судами бизнес-класса путем создания коммерческой авиационной организации, приобретения не менее трех воздушных судов, а также оказания актуальных услуг по коммерческим авиаперевозкам пассажиров как внутри Беларуси, так и за ее пределами», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций.

Как отмечают в Минтрансе, главным преимуществом бизнес-авиации является возможность выполнения внутренних и международных перевозок вне зависимости от расписания и по любым маршрутным направлениям с различной протяженностью.

Центр бизнес-авиации в национальном аэропорту Минск представляет собой современный мультифункциональный объект, включающий ангарный комплекс общей площадью более 4000 кв. м для хранения и обслуживания самолетов и терминал для приема пассажиров.

«Объект призван повысить коммерческую привлекательность аэропорта, переориентировать часть владельцев воздушных судов из аэропортов России, стран Прибалтики и Скандинавии, что, в свою очередь, позволит повысить инвестиционную привлекательность Беларуси в целом», — отметили в Минтрансе.

По итогам работы за 2019 год аэропорт обслужил 5,1 млн пассажиров, что на 12,5% больше по сравнению с предыдущим годом.