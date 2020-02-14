Киоски «Минсктранса» собираются убрать

«Минсктранс» планирует уменьшить сеть киосков. Талоны на проезд в общественном транспорте уже начали продавать в «Табакерках».

Директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий пояснил, что массовый вывод киосков начнется с июня. Планируется каждый месяц убирать по 15 павильонов. К концу года останется около 25 точек продаж, из них 10 касс «Минсктранса», расположенных в подземных переходах станций метро, передает TUT.by .

Билеты на одну поездку уже стали продавать в киосках «Табакерка». По словам Ласицкого, прорабатывается вопрос, чтобы в них не только продавали разовые талоны, но и пополняли проездные БСК.

Кроме того, билеты на проезд хотят продавать на рынках и в торговых центрах: уже открыта точка на Комаровском рынке и установлен киоск на рынке в Курасовщине.

Задумываются в организации о реализации билетов на проезд в продуктовых магазинах, но пока ритейлеры не готовы к сотрудничеству.