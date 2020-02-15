Беларусь попала в поле повышенного атмосферное давления

/ Общество
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В субботу, 15 февраля, погоду на территории страны будет определять поле повышенного атмосферное давления.

Ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется. Утром местами сгустится слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица (объявлен желтый уровень опасности). Ветер неустойчивый слабый.

Столбик термометра в регионах покажет следующие значения:

  • Брест +2..+4°C;
  • Витебск +2..+4°C;
  • Гомель +3..+5°C;
  • Гродно +3..+5°C;
  • Могилев +2..+4°C;
  • Минск +3..+5°C.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.
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Тэги: погода

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