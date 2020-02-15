УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два сезона от еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков. Такое решение принято на основе постановления назависимой Арбитражной палаты инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов.

По данным этого органа, «МанСити» допустил серьезные нарушения правил клубного лицензирования и финансового «фэйр-плей» УЕФА, завысив доходы от спонсорства в своей бухгалтерии и в отчетах о безубыточности, поданных в 2012-2016 годах, сообщает пресс-служба союза.

Арбитражная палата наложила дисциплинарные меры на клуб и рекомендовала отстранить его от участия в любых клубных соревнованиях под эгидой УЕФА на два ближайших сезона (то есть на сезоны 2020/21 и 2021/22). Клуб также должен заплатить штраф в размере 30 млн евро.

Администрация «МанСити» уже заявила, что это решение будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде.