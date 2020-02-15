Российский политолог назвал причину «нервного поведения» Лукашенко

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Политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов прокомментировал последние заявления Александра Лукашенко, назвав его поведение «нервным».

Фото пресс-службы президента

По мнению эксперта, «все давно запутались в высказываниях господина Лукашенко», так как он «крайне непоследователен в своих заявлениях».


СМИ: Путину на встрече с Лукашенко важнее было не договориться по нефти, чем согласовать цену газа

«Суть его нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала дотировать белорусскую экономику в ущерб наших нефтяных компаний. Ранее он говорил, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть, теперь последовало сообщение, что Беларусь собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть, которая должна следовать через территорию Беларуси транзитом, за который заплатила Россия», — заметил политолог в интервью «ВМ».

Баширов считает, что Россия «несет ответственность» за соседние народы. «Если бы Лукашенко вдруг согласился провести честный референдум на тему «Нужно ли полное сближение с Россией?», его бы сильно удивили результаты. Бессмысленно обсуждать, почему глава Беларуси позволяет себе такие фразы. Я удивляюсь выдержке и доброжелательности Путина», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на то, что руководители государств, которые пытались «играть в дружбу с США», в конце концов оказались либо убиты во время госпереворота, либо бежали, оставив разоренные страны, раздираемые гражданскими войнами.

Напомним, во время визита в Светлогорск глава государства рассказал, что в ходе его поездки в Сочи Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. «Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?» - спросил он. Белорусский лидер заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки: «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях». 
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Марат Баширов Александр Лукашенко

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