Верующие отмечают Сретение Господне: что нужно и нельзя делать

15 февраля верующие отмечают Сретение Господне. Это один из 12 самых больших праздников в году. Он посвящен воспоминанию о встрече младенца Христа с благочестивым старцем Симеоном.

По преданию, святой Симеон не мог закончить земные дни до того, как он увидит новорожденного Мессию. На пороге храма Деву Марию с Иисусом встретили святой Симеон и праведная старица Анна. Богомладенца принесли в главное иудейское святилище на 40-й день после рождения. В этот же день Богородица совершила особый очистительный обряд.

Праздник впервые был установлен церковью в Византии после Эфесского собора 431 года. На иконах «Сретение» изображали Марию с Иисусом-младенцем на руках и Иосифа с голубями, которые на 40-й день после рождения Спасителя принесли в Храм жертву очищения.

Как и любой другой церковный праздник, Сретение несет за собой ряд запретов и обязанностей.

Чего запрещено:

работать и заниматься обычными домашними делами;

начинать важные проекты;

ссориться, обижать близких;

ехать в путешествие;

класть деньги на обеденный стол;

не рекомендуется заниматься «водными» делами, даже мыться.

дорогу — скоро домой не вернешься».

Что необходимо сделать: