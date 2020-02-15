Названа пятерка продуктов с холином, защищающих сердце, печень и мозг

/ Мир
Просмотров: 581

По мнению американских исследователей, употребление холина повышает умственные способности человека, укрепляет сердечно-сосудистую систему, предупреждает развитие ожирения печени, защищает мозг от старческого слабоумия.

Фото pixabay.com

Как заявил Мишель Хоинг Бауч, научный сотрудник Университета Миссури, люди не в полном объеме обеспечивает свой организм данным минералом.

Так, в частности, по его словам, холин «крайне необходим для женщин, ожидающих рождения ребенка», так как именно данный микроэлемент «способствует нормальному формированию мозга у плода».

Для нормального развития ребенка и течения беременности женщинам необходимо употреблять около 450 мг продуктов в сутки, богатых холином. Для мужчин эта цифра имеет немного большие показатели.

Отмечается, что проведенное в 2019 году исследование показало снижение риска развития болезни Альцгеймера, старческого слабоумия, иных возрастных нарушений работы мозга у людей, употреблявших достаточное количество продуктов, содержащих холин.

По мнению ученых, данный фактор связывается с воздействием холина на гомоцистеин, снижая его. Именно гомоцистеин вызывает воспалительные процессы в мозге пожилых людей, разрушая его.

Так же есть данные других исследований, показывающие, что холин способен снижать риски развития злокачественных новообразований в печени и молочной железе.

По данным исследований, проводившихся в 2014 году, риск развития рака груди у женщин был ниже на 28% при употреблении продуктов с высоким содержанием холина.

Эксперты, пишет med-heal.ru, рекомендуют для пополнения организма данным микроэлементом ввести в свой рацион следующие пять продуктов:

  • говяжью печень;
  • куриные яйца;
  • сыр и молочная продукция;
  • бобовые (фасоль, горох);
  • брокколи и цветная капуста.

 

Читайте также:
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: здоровье холин Персона: Мишель Хоинг Бауч

Другие материалы на эту тему:

Семь фактов про нездоровье белорусов: как не умереть преждевременно

Семь фактов про нездоровье белорусов: как не умереть преждевременно

Зарплата белорусам дороже здоровья

Зарплата белорусам дороже здоровья

Что белорусы думают о своем здоровье?

Что белорусы думают о своем здоровье?

В Минске отметили первый Международный день йоги

В Минске отметили первый Международный день йоги