Названа пятерка продуктов с холином, защищающих сердце, печень и мозг
По мнению американских исследователей, употребление холина повышает умственные способности человека, укрепляет сердечно-сосудистую систему, предупреждает развитие ожирения печени, защищает мозг от старческого слабоумия.
Как заявил Мишель Хоинг Бауч, научный сотрудник Университета Миссури, люди не в полном объеме обеспечивает свой организм данным минералом.
Так, в частности, по его словам, холин «крайне необходим для женщин, ожидающих рождения ребенка», так как именно данный микроэлемент «способствует нормальному формированию мозга у плода».
Для нормального развития ребенка и течения беременности женщинам необходимо употреблять около 450 мг продуктов в сутки, богатых холином. Для мужчин эта цифра имеет немного большие показатели.
Отмечается, что проведенное в 2019 году исследование показало снижение риска развития болезни Альцгеймера, старческого слабоумия, иных возрастных нарушений работы мозга у людей, употреблявших достаточное количество продуктов, содержащих холин.
По мнению ученых, данный фактор связывается с воздействием холина на гомоцистеин, снижая его. Именно гомоцистеин вызывает воспалительные процессы в мозге пожилых людей, разрушая его.
Так же есть данные других исследований, показывающие, что холин способен снижать риски развития злокачественных новообразований в печени и молочной железе.
По данным исследований, проводившихся в 2014 году, риск развития рака груди у женщин был ниже на 28% при употреблении продуктов с высоким содержанием холина.
Эксперты, пишет
- говяжью печень;
- куриные яйца;
- сыр и молочная продукция;
- бобовые (фасоль, горох);
- брокколи и цветная капуста.
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