Названа пятерка продуктов с холином, защищающих сердце, печень и мозг

По мнению американских исследователей, употребление холина повышает умственные способности человека, укрепляет сердечно-сосудистую систему, предупреждает развитие ожирения печени, защищает мозг от старческого слабоумия.

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Как заявил Мишель Хоинг Бауч, научный сотрудник Университета Миссури, люди не в полном объеме обеспечивает свой организм данным минералом.

Так, в частности, по его словам, холин «крайне необходим для женщин, ожидающих рождения ребенка», так как именно данный микроэлемент «способствует нормальному формированию мозга у плода».

Для нормального развития ребенка и течения беременности женщинам необходимо употреблять около 450 мг продуктов в сутки, богатых холином. Для мужчин эта цифра имеет немного большие показатели.

Отмечается, что проведенное в 2019 году исследование показало снижение риска развития болезни Альцгеймера, старческого слабоумия, иных возрастных нарушений работы мозга у людей, употреблявших достаточное количество продуктов, содержащих холин.

По мнению ученых, данный фактор связывается с воздействием холина на гомоцистеин, снижая его. Именно гомоцистеин вызывает воспалительные процессы в мозге пожилых людей, разрушая его.

Так же есть данные других исследований, показывающие, что холин способен снижать риски развития злокачественных новообразований в печени и молочной железе.

По данным исследований, проводившихся в 2014 году, риск развития рака груди у женщин был ниже на 28% при употреблении продуктов с высоким содержанием холина.

Эксперты, пишет med-heal.ru , рекомендуют для пополнения организма данным микроэлементом ввести в свой рацион следующие пять продуктов:

говяжью печень;

куриные яйца;

сыр и молочная продукция;

бобовые (фасоль, горох);

брокколи и цветная капуста.

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