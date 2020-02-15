Три мужчины погибли в пятницу в огне

По данным МЧС, за минувшие дежурные сутки на территории страны произошли 18 пожаров, на которых погибли три человека.

Беда постучалась в дома в Старых Дорогах (не стало 44-летнего мужчины); деревне Залесье (Чашникский раойн) — погиб 89-летний пенсионер; в деревне Малая Волохва (Барановичский район) — огонь забрал жизнь пожилого мужчины.

Всего с начала года в Беларуси произошли 645 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 677), на которых погибли 104 человека (76).