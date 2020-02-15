Три мужчины погибли в пятницу в огне

/ Происшествия
Просмотров: 63

По данным МЧС, за минувшие дежурные сутки на территории страны произошли 18 пожаров, на которых погибли три человека.

Беда постучалась в дома в Старых Дорогах (не стало 44-летнего мужчины); деревне Залесье (Чашникский раойн) — погиб 89-летний пенсионер; в деревне Малая Волохва (Барановичский район) — огонь забрал жизнь пожилого мужчины.

Всего с начала года в Беларуси произошли 645 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 677), на которых погибли 104 человека (76).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар гибель на пожаре

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»