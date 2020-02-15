В Гродно «Опель» сбил подростка
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16-летний подросток пострадал в результате наезда легкового автомобиля.
По информации УГАИ Гродненской области, в областном центре при повороте с улицы Лиможа на улицу Курчатова «Опель» сбил юношу.
В дорожной милиции отметили, что пешеход переходил проезжую часть на зеленый свет.
Подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу.
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ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.
За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).