Два пенсионера отравились угарным газом

В минувшую пятницу, по данным МЧС, угарным газом отравились два пенсионера.

Как сообщается, в полдень в больницу из дачного дома в садовом товариществе «Зеленые Холмы» (район деревни Плебань Молодечненского района) был доставлен 66-летний мужчина.

Вечером того же дня в частном доме в деревне Ящицы (Жлобинский район) было обнаружено тело 69-летнего пенсионера.

Как отметили спасатели, в обоих случаях причиной отравления угарным газом стало преждевременное закрытие заслонки дымохода печи.

Ранее сообщалось, что за минувшие дежурные сутки на пожарах в Беларуси погибли три человека.