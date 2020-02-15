Макей: Минск никогда не будет дружить с кем-то против кого-то
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заверил, что нашу страну невозможно втянуть в сферу чужого влияния.
Как заявил он
«Конечно, мы подвержены определенному влиянию этих стран. Но сказать, что можно взять и переместить Беларусь на американский континент, или чтобы она была больше подвержена американскому влиянию, абсолютно невозможно», — заметил Макей.
По его словам, Беларусь готова иметь хорошие отношения со всеми: от России до ЕС и США.
Министр подчеркнул, что Минск никогда не дружил и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то.