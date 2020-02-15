Макей: Минск никогда не будет дружить с кем-то против кого-то

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заверил, что нашу страну невозможно втянуть в сферу чужого влияния.

Как заявил он «Известиям», в частности, это касается и такой сверхдержавы как США. Беларусь была и будет находиться в Европе, где рядом есть большие соседи, а есть соседи поменьше.

«Конечно, мы подвержены определенному влиянию этих стран. Но сказать, что можно взять и переместить Беларусь на американский континент, или чтобы она была больше подвержена американскому влиянию, абсолютно невозможно», — заметил Макей.

По его словам, Беларусь готова иметь хорошие отношения со всеми: от России до ЕС и США.

Министр подчеркнул, что Минск никогда не дружил и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то.
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Тэги: внешняя политика Персона: Владимир Макей

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