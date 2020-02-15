В Пинске 11-месячную девочку заразили ВИЧ

Следователи Брестской области открыли уголовное производство по заявлению жительницы Пинска.

35-летняя женщина обратилась в местный отдел СК с заявлением о том, что «11-месячная дочь, по ее мнению, в период прохождения лечения в одном из учреждений здравоохранения заразилась вирусом иммунодефицита человека».

Дело расследуется по ч. 2 ст. 162 УК (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности заражение ВИЧ).

Как сообщили в СК, в ходе расследования предстоит выяснить, «при каких обстоятельствах ребенок был заражен указанным вирусом».

Следователи допрашивают свидетелей, медработников, изъята документация, которая после анализа будет приобщена к материалам дела.

Отметим, что санкции указанной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.