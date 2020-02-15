Алексиевич призвала Запад надавить на Кремль

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В ходе сегодняшней международной встречи против запуска БелАЭС, которая проходит в литовском парламенте, по телефону с участниками встречи связывалась лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

На вопрос о том, насколько поможет давление Запада на Лукашенко, она ответила, что западным странам следует сконцентрировать свое давление на Кремле, поскольку Беларусь сегодня этого сделать не в состоянии.


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Алексиевич также считает, что очень важно повышать уровень гражданского сознания белорусов. И привела пример, как на постановку «Чернобыльской молитвы» средства были собраны путем краудфандинга, сообщает общественная кампания в защиту независимости Беларуси «Свежий ветер» — Канстытуцыя.бел.

Ранее сообщалось, что бывший президент Литвы профессор Витаутас Ландсбергис заявил на встрече, что Островецкая АЭС — это «полностью политический проект, ни о какой экономике речи нет».

«Сателлит здесь выполняет только дополнительную функцию, дирижер находится в Кремле. Наши соседи с Востока хотели бы зажечь еще большую лампочку Ильича — и им плевать на всех. Пусть Беларусь задумается, чего стоит сыр в мышеловке», — подчеркнул бывший литовский лидер.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Светлана Алексиевич

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