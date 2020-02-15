В Слониме пропал 23-летний парень

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В Гродненской области ведутся поиски 23-летнего Ивана Маркушевского, о судьбе которого почти месяц ничего не известно.


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Как сообщается, молодой человек (проживает в Гродно на улице Янки Купалы, 72/4) 18 января находился в гостях у друга в Слониме, откуда намеревался поехать домой.

Однако с 19 января перестал выходить на связь с родными. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Ранее сообщалось, что на Брестчине продолжается поиск 27-летнего Александра Видова, о судьбе которого уже две недели ничего не известно. Он утром 30 января ушел из дома (проживает в Барановичах на улице Коммунистической, 7а) в неизвестном направлении и пропал.
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Тэги: пропал человек Персона: Иван Маркушевский Город: Слоним

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