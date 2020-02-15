Экс-глава МИД Украины: Литве надо использовать метод кнута и пряника в отношениях с Беларусью

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, присутствовавший на сегодняшней международной встрече против запуска Белорусской АЭС, предложил Литве использовать метод кнута и пряника в отношениях с Беларусью.

Фото со страницы Павла Климкина в соцсети

Он считает, что Вильнюс может предложить Минску «то, от чего нельзя отказаться».


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Бывший чиновник заявил, что «чем быстрее ЕС обеспечит выход Беларуси из тени России, тем лучше всем будет».

Климкин убежден, что Литва должна настаивать на этом, так как это затрагивает ее интересы.

«Просто так протестовать — бессмысленно», — считает экс-глава внешнеполитического ведомства Украины.

Он призвал сделать эти действия основным фокусом совместной политики Украины и Евросоюза.

Во встрече также приняли участие белорусские оппозиционные политики Павел Северинец, Анатолий Лебедько и Дмитрий Кучук.
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Тэги: Беларусь-Литва Персона: Павел Климки

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