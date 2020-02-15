Во Франции от вируса Covid-2019 умер мужчина

Первая смерть от коронавируса Covid-2019 в Европе зафиксирована во Франции.

Как сообщается, умершим оказался турист из КНР.

В Минздраве Франции отметили, что 80-летний мужчина приехал из провинции Хубэй 16 января и был помещен на карантин в больницу 25 января.

Его 50-летняя дочь также инфицирована этим вирусом и продолжает находиться в больнице во Франции.

За пределами Китая до настоящего момента только три человека умерли от коронавируса — в Гонконге, на Филиппинах и в Японии, пишет Би-би-си .

Всего, как отмечает Госкомитет по здравоохранению, заболело 67101 человек, из которых 1526 скончались и 8348 вылечились.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.

В Беларусь с каникул вернулись уже 174 китайских студента, все они размещены на 14-дневный срок в двух санаторно-оздоровительных учреждениях — в спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.