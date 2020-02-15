Россиянин Логинов выиграл спринт на ЧМ по биатлону

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Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Фото из микроблога IBU

Пьедестал почета выглядит следующим образом:

  1. Александр Логинов (Россия) — 22:48.1 (0+0);
  2. Кентен Фийон Майе (Франция): +6.5 (1+0);
  3. Мартен Фуркад (Франция): +19.5 (0+0).

Лучший из белорусов попал в двадцатку:

15. Антон Смольский: +1.13,0 (0+0);

32. Роман Елетнов: +1.43,5 (1+0);

36. Никита Лобастов: +1.51,7 (0+0);

86. Сергей Бочарников: +3.48,0 (3+1).

Вот расписание оставшихся гонок:

16.02.

  • Гонка преследования. Женщины (начало 15:00);
  • Гонка преследования. Мужчины (17:15).

18.02.

  • Индивидуальная гонка. Женщины (16:15).

19.02.

  • Индивидуальная гонка. Мужчины (16:15).

20.02.

  • Одиночный микст (17:15).

22.02.

  • Эстафета. Женщины (13:45);
  • Эстафеты. Мужчины (16:45).

23.02.

  • Массовый старт. Женщины (14:30);
  • Массовый старт. Мужчины (17:00).
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Тэги: биатлон Персона: Александр Логинов Кентен Фийон Майе Мартен Фуркад Город: Антхольц

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