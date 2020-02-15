Россиянин Логинов выиграл спринт на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Пьедестал почета выглядит следующим образом:
- Александр Логинов (Россия) — 22:48.1 (0+0);
- Кентен Фийон Майе (Франция): +6.5 (1+0);
- Мартен Фуркад (Франция): +19.5 (0+0).
Лучший из белорусов попал в двадцатку:
15. Антон Смольский: +1.13,0 (0+0);
32. Роман Елетнов: +1.43,5 (1+0);
36. Никита Лобастов: +1.51,7 (0+0);
86. Сергей Бочарников: +3.48,0 (3+1).
Вот расписание оставшихся гонок:
16.02.
- Гонка преследования. Женщины (начало 15:00);
- Гонка преследования. Мужчины (17:15).
18.02.
- Индивидуальная гонка. Женщины (16:15).
19.02.
- Индивидуальная гонка. Мужчины (16:15).
20.02.
- Одиночный микст (17:15).
22.02.
- Эстафета. Женщины (13:45);
- Эстафеты. Мужчины (16:45).
23.02.
- Массовый старт. Женщины (14:30);
- Массовый старт. Мужчины (17:00).