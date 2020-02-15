В Беларуси в седьмой раз повышаются цены на бензин

Концерн «Белнефтехим» объявил о седьмом в 2020 году повышении цен на топливо на автозаправочных станциях. Традиционно, цены увеличатся на 1 копейку.

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«Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию снижения курса национальной валюты, с 16 февраля на автозаправочных станциях стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку», — говорится в сообщении госконцерна.

Цены с воскресенья будут следующими:

бензин АИ-92-К5-Евро составит 1,71 рубля;

бензин АИ-95-К5-Евро — 1,81 рубля;

бензин АИ-98-К5-Евро — 2,03 рубля;

дизельного топлива — 1,81 рубля.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до осени 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо. С конца сентября рост приостановился более чем на месяц и вновь возобновился 24 ноября — спустя неделю после выборов в Палату представителей. Предыдущий раз цены на топливо были повышены 9 февраля.

Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков считает, что в текущей ситуации выбранная концерном стратегия поэтапного изменения цен на топливо остается оптимальным вариантом.

«Мы видим, что на мировом рынке цены на углеводородное сырье уверенно растут. Некоторые эксперты предполагают, что цена на нефть может превысить 80 долларов за баррель. Напомню, что для белорусских НПЗ цена на нефть растет еще и за счет налогового маневра, и в 2020 году она уже будет составлять (с учетом уплачиваемых пошлин на нефтепродукты) около 83% от мировой», — сказал Рыбаков порталу «Нефтехимия» в интервью, опубликованном 29 января.

«Мы видим, сколько стоит топливо в странах с рыночным ценообразованием на данный товар, поэтому определенные корректировки уровня цен потребуются», — дополнил он.

Тем не менее, продолжил Рыбаков, «Белнефтехим» по-прежнему будет исходить из соблюдения баланса интересов производителей и потребителей топлива.