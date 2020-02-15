Первый equity-акселератор TechMinsk снова дает возможность стартапам получить финансирование

TechMinsk объявляет о скором окончании приема заявок от белорусских стартапов — 16 февраля. Акселератор отберет весной до 10 команд, в которые профинансирует до 50 000 долларов. Для участия в акселерационной программе TechMinsk приглашает сформированные стартап-компании из Беларуси, которые имеют готовый продукт и первых клиентов. Для участия в программе необходимо заполнить заявку на сайте techminsk.com .

Акселератор TechMinsk — это 10-недельная акселерационная программа для стартапов, работающих с инновационными технологиями. 6 апреля начнется следующий весенний набор акселератора, в рамках которого стартапы, прошедшие конкурсный отбор и принятые в программу, получают не только знания, но и финансовые инвестиции. В рамках прошлого набора 6 компаний получили финансирование и представили свои проекты на Демо Дне в Минске 10 декабря.

Программа TechMinsk уделяет большое значение коучингу стартапов и индивидуальным менторским сессиям. К сети международных менторов акселератора присоединились эксперты Google, так как в 2019 году TechMinsk стал партнером программы Google Launchpad.

Тренинговая программа акселератора состоит из 8 блоков, посвященных оценке и развитию продукта, маркетингу и продажам, глобальному росту, команде, правовым вопросам, развитию финансовой модели и работе с инвесторами. Таким образом, команда стартапа, прошедшая акселерацию TechMinsk, за 10 недель разработают план действий по превращению своего проекта в глобальную компанию. Участники научатся измерять прогресс и анализировать результаты, питчить перед инвесторами и «поднимать» инвестиции для следующих стадий, а также расширят сеть полезных контактов среди предпринимателей, экспертов и инвесторов.

В рамках программы акселерации TechMinsk команды весеннего набора будут участвовать в международных конференциях, таких как Venture Day Minsk 16 апреля в минской Филармонии и Latitude59 в Таллинне. Демо дни программы будут проходить в Минске и в Лондоне с участием международных бизнес-ангелов и инвесторов.

Все стартапы, подавшие заявки на участие в весеннем наборе TechMinsk, в том числе непрошедшие отбор в акселератор, также примут участие в Google Founders’ Lab 17 февраля в Имагуру — однодневном тренинге, который проведет менеджер HR подразделения Google в Азии Керри О’Шин (Kerry O’Shean).

На тренинге основатели стартапов овладеют различными инструментами компании Google для построения, сохранения и мотивации лучших команд, научатся быстро решать проблемы, мешающие интенсивной эффективной работе стартапов и строить корпоративные культуры, направленные на моментальные результаты.

Программа проводится при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) на базе стартап-хаба Имагуру. TechMinsk проводит набор в акселерационную программу два раза в год. Срок подачи заявок на весеннюю программу 2020 года — 16 февраля. Все новости о текущей программе, а также форма заявки на весенний набор - на сайте techminsk.com .

TechMinsk был создан в 2013 году на базе Imaguru Startup HUB. За прошедшее время более 120 участников прошли обучение по 9 программам. Выпускники являются учредителями таких компаний как MSQRD, PandaDoc и FriendlyData, известных и успешных в Беларуси и на международных рынках.