«Людям интересны не идеологи, а те, кто реально что-то делает». У Лукашенко появился еще один конкурент

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова подала заявку для участия в выборах единого кандидата от оппозиции.

«Моя цель — победить, на это будем работать я и моя команда. Мне важно, чтобы была конкуренция, чтобы у людей был выбор. Это первый раз, когда белорусы смогут выбрать своего кандидата. Чтобы праймериз были успешными, надо призывать как можно больше», — сообщила она в комментарии БелаПАН.

Ковалькова выдвинулась путем сбора подписей. В своей программе она планирует сосредоточиться на социально-экономическом блоке.

«Я буду говорить о реформе судебной и правоохранительной систем, охране здоровья, пенсионной реформе, деалкоголизации населения, помощи семьям. Фундаментом перемен являются свободные выборы, но людей, в первую очередь, волнует их ежедневная жизнь. Победит тот, кто поймет, что обществу не нужны лозунги, людям не важна идеология — им интересны те, кто реально что-то делает», — сказала политик.

Ковалькова стала четвертым претендентом, подавшим заявку для участия в процедуре народного голосования. Ранее заявки подали председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов и глава движения «За свободу» Юрий Губаревич и сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец.

Ольге Ковальковой 36 лет, в БХД с 2011 года, с 2017 занимает пост сопредседателя оргкомитета. Юрист, окончила академию МВД.

В 2004-2008 работала в администрациях Советского и Партизанского районов Минска. В настоящий момент работает бухглатером в частной фирме.

В 2019 выдвигалась кандидатом на выборах в Палату представителей по Пушкинскому округу №103, где набрала 3,52% голосов.

Соглашение о процедуре праймериз подписали БСДП (Грамада), Партия БНФ, ОГП, оргкомитет БХД и движение «За Свободу». Выборы единого кандидата предполагают использование рейтинговой системы.

Распределение баллов между претендентами пройдет на основе интернет-голосования, голосования в регионах и голосования делегатов Конгресса демократических сил, который планируется провести во второй половине мая. Там же будет объявлен единый кандидат.

Для участия в голосовании по выбору единого кандидата претендент должен либо выдвинуться от зарегистрированной партии или общественной организации, либо собрать 200 подписей.

Кроме того, претендент должен внести взнос в эквиваленте 500 евро. Прием заявок завершается 16 февраля. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.