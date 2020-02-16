Вудкрофт по привычке обвинил в поражении хоккеистов

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» финиширует с рекордным количеством пропущенных шайб за все время выступления в этом турнире.

Фото ХК «Динамо-Минск»

В 57 матчах белорусский клуб пропустил 207 шайб (больше всех среди участников лиги), шесть из которых — в домашнем поединке против «Автомобилиста» из Екатеринбурга 15 февраля (4:6). Прежний антирекорд был установлен в первом сезоне (2008/09) «Динамо» в КХЛ — 197 шайб в 56 встречах.

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт отказался отвечать на вопрос БелаПАН, является ли рекорд по пропущенным шайбам следствием ошибочной системы игры или недостаточного мастерства хоккеистов: «Я бы не хотел здесь комментировать, ты можешь сделать выводы сам».

Еще один вопрос БелаПАН — достаточно ли мотивирует игроков цель сохранить отрыв от замыкающих таблицу Западной конференции динамовцев Риги и не финишировать последними — канадец назвал глупым.

Сначала Вудкрофт попытался услышать «логический ответ» от корреспондента, а в ответ на ремарку, что задачу команде ставит не журналист, а тренер, недовольно и повышенным тоном заявил: «Мы находим не только мотивацию в некоем противостоянии с Ригой, для нас такой вопрос вообще не стоит. Каждый год мы выходим на игру с единственной целью — побеждать и не смотрим ни на какие турнирные интриги, тем более на происходящие в подвале. Это не является для нас главной мотивацией. Мы как команда хотим побеждать в каждом матче. Если у нас осталось шесть матчей, мы хотим одержать шесть побед, если пять — то пять, все 100% очков. У каждого из нас полно мотивации, чтобы выходить на лед и показывать максимум в каждом из оставшихся матчей. Если мы все 60 минут будем следовать плану, то сможем побеждать, что уже не раз доказывали».

Когда корреспондент БелаПАН напомнил Вудкрофту о его неоднократных сетованиях, что игроки равнодушны к поражениям, тот, обращаясь к переводчику, дважды произнес: «Он прав».

«Мы ненавидим проигрывать, перед каждым матчем мы настраиваемся только на победу. К сожалению, бывают моменты, когда команда не следует игровому плану и что-то идет не так в исполнительском мастерстве. Но, думаю, каждый игрок уже нашел для себя какую-то свою мотивацию, которая гонит вперед лично его», — сказал Вудкрофт.

Поражение от «Автомобилиста» он прокомментировал так: «У нас был недостаток желания победить сегодня. В первом периоде половина игроков не показала свою игру. Думаю, что во многом мы сами отдали победу: шайбы, которые влетали в наши ворота, по большей части были следствием наших ошибок, мы сами себе их привезли. В некоторых моментах мы были очень мягкими, не до конца дорабатывали их».

В начале второго периода хозяева пропустили две шайбы в течение 14 секунд. «Мы целый год говорим команде, что следующая смена после пропущенного гола очень важна. Это может быть переломный момент игры, и надо к ней относиться очень серьезно и быть не на 100, а на 200% настроенными. Но, к сожалению, этот настрой где-то у нас потерялся. Соперник заставил нас расплатиться за нерасторопность», — отметил Вудкрофт.

До конца чемпионата «Динамо» осталось провести пять матчей. С 37 очками из 114 возможных команда занимает предпоследнее 11-е место (10 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 33 поражения в основное время, 6 — в овертайме, 5 — по буллитам, разница шайб 122-207). Таблицу замыкает рижское «Динамо» с 35 очками.

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