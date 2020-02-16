На пожаре в Кировске погибли 63-летний пенсионер и его молодая сожительница

Жизни сразу семи человек унес огонь за минувшие дежурные сутки, сообщили в дежурной части МЧС.

Так, накануне утром загорелся частный дом на улице Комарова в Кировске.

Как отметили спасатели, в ходе тушения пожара были обнаружены тела 64-летнего хозяина и жилища и его 31-летней сожительницы.

Также два человека погибли в Ивановском районе. По одной жизни огонь забрал в Ивацевичском, Молодечненском и Сенненском районах.

Всего с начала года на пожарах погибли уже 111 человек (за аналогичный период 2019 года — 77).