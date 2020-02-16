В Калининграде мужчина убил людей и застрелился

Трагедия в самом западном регионе России произошла накануне вечером.

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По информации регионального управления Следственного комитета, 63-летний подозреваемый на улице Профессора Баранова открыл огонь из охотничьего ружья.

Ранения, которые получили мужчина и женщина, оказались смертельными — они скончались на месте. Еще один раненый — 13-летний подросток — в настоящее время находится в больнице.

После содеянного стрелок попытался покончить с собой, выстрелив себе в область груди. Прибывшая «скорая» успела доставить его в реанимацию, где он скончался.

По данному факту СК открыл уголовное производство по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«По предварительным данным мотивом совершенного преступления является личная неприязнь», — отметили в СК.