Лукашенко назвал литовцев братским народом

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По мнению Александра Лукашенко у двустороннего сотрудничества Беларуси и Литвы большой потенциал.

Фото pixabay.com

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Как отметил глава государства в поздравлении своему коллеге Гитанасу Науседе с Днем восстановления Литовского государства, Беларусь «заинтересована в развитии открытого диалога» с соседкой, который готова строить на «принципах доверия и взаимного уважения».

Лукашенко убежден, что это позволит использовать большой потенциал белорусско-литовского соседства во всех отраслях «на пользу наших братских народов.

Напомним, вчера в литовском парламенте прошла международная встреча против запуска Островецкой атомной электростанции.
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Тэги: Беларусь-Литва Персона: Александр Лукашенко

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