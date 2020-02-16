Лукашенко назвал литовцев братским народом
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По мнению Александра Лукашенко у двустороннего сотрудничества Беларуси и Литвы большой потенциал.
Как отметил глава государства в поздравлении своему коллеге Гитанасу Науседе с Днем восстановления Литовского государства, Беларусь «заинтересована в развитии открытого диалога» с соседкой, который готова строить на «принципах доверия и взаимного уважения».
Лукашенко убежден, что это позволит использовать большой потенциал белорусско-литовского соседства во всех отраслях «на пользу наших братских народов.
Напомним, вчера в литовском парламенте прошла международная встреча против запуска Островецкой атомной электростанции.