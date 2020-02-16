Украина, Молдова и Грузия попросили финпомощи у Евросоюза

Главы МИД трех стран подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам Восточного партнерства в рамках следующей многолетней финансовой перспективы ЕС на 2021-2027 годы.

Главы дипломатических ведомств призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие семь лет «учесть масштабы и амбициозность реформ», планируемых Киевом, Тбилиси и Кишиневом, сообщила пресс-служба МИД Украины в субботу, 15 февраля.

Министры сочли важным предусмотреть увеличение ресурсов на нужды государств — участников Восточного партнерства, которое будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС.