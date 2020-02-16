Лукашенко проверил готовность «Раубичей» к ЧЕ по биатлону

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Президент посетил 16 февраля Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» перед проведением там чемпионата Европы по биатлону, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».Цель визита — убедиться в готовности комплекса к проведению масштабных соревнований: чемпионата Европы по биатлону и этапа кубка IBU (с 5 по 8 марта).

Из-за неблагоприятных условий для проведения соревнований в эстонском Отепя Международный союз биатлонистов принял решение перенести чемпионат Европы в Беларусь.
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Тэги: Раубичи биатлон Персона: Александр Лукашенко

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