Лукашенко проверил готовность «Раубичей» к ЧЕ по биатлону

Президент посетил 16 февраля Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» перед проведением там чемпионата Европы по биатлону, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Цель визита — убедиться в готовности комплекса к проведению масштабных соревнований: чемпионата Европы по биатлону и этапа кубка IBU (с 5 по 8 марта).

Из-за неблагоприятных условий для проведения соревнований в эстонском Отепя Международный союз биатлонистов принял решение перенести чемпионат Европы в Беларусь.