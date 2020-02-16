В РПЦ назвали «бесплатными проститутками» женщин, которые живут с мужчинами без брака

Протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов уточнил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO .

Священник при этом отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. «Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — считает он.