Противники аккумуляторного завода прошли по центральным улицам Бреста

Около полудня 16 февраля на площади Ленина в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади было более 100 человек. Милиция через мегафон предупреждала их об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Собравшиеся на площади противники строительства аккумуляторного завода обсуждали начало рассмотрения 14 февраля в суде Ленинского района Бреста дела по ч.1 ст. 427 УК (служебный подлог) в отношении Юлии Яковчик.

Согласно материалам дела, обвиняемая, занимая руководящую должность в Брестской областной лаборатории аналитического контроля «Республиканского центра аналитического контроля в области окружающей среды» дважды внесла заведомо ложные сведения в протокол проведения измерений, подтверждающие факт соблюдения аккумуляторным заводом ООО «АйПауэр» законодательства об охране окружающей среды.

Обвиняемая в суд не явилась. Адвокат Яковчик сообщила, что та находится на излечении в больнице, и попросила отложить рассмотрение дела до выздоровления подзащитной. Суд ходатайство удовлетворил.

Люди говорили о том, что узнали об этом уголовном деле за несколько дней до начала суда.

«Это одно из уголовных дел, которые расследовала Генеральная прокуратура в 2019 году. Все эти дела должны дойти до суда и продемонстрировать, как отдельные чиновники скрывают опасность этого предприятия для здоровья людей, — сказал Кисляк в комментарии БелаПАН. — На заводе прошли только пусконаладочные работы, а уже идет подтасовка результатов выбросов вредных веществ. Мы не застрахованы от повторения подобного в случае запуска предприятия. Если этот свинцовый завод не убрать, он будет нас травить, а нам будут рассказывать, что выбросов почти нет. Такой завод брестчанам не нужен».

Участники сегодняшней встречи на площади отмечали, что будут внимательно следить за ходом судебного процесса и считают, что фигурантке должен быть вынесен обвинительный приговор.

Как заявил один из лидеров общественного движения против строительства завода Дмитрий Бекалюк, «это только один факт подлога, а сколько их не обнародовано». «Как можно после этого вообще доверять всей государственной системе мониторинга состояния окружающей среды?», — сказал он.

Также Бекалюк обратил внимание, что все санитарные службы во время пусконаладки сообщали, что «с выбросами завода все в норме». «А факты говорят, что в процессе пусконаладки на аккумумляторном заводе было превышение выбросов и загрязнение земли», — заявил он.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по Пушкинской и Советской улицам до кинотеатра «Беларусь».