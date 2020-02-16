Для минской 11-й больницы построят многоэтажный хирургический корпус

На проектные работы уже выделены средства из бюджета города, сообщил агентству «Минск-Новости» первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

«Мы понимаем, что столице крайне важно расширить коечный фонд. Поэтому запланирована еще и модернизация здания, где проводят реабилитацию пациентов», — отметил Чередниченко.

В клинике с десяток операционных, ежегодно выполняют около 10 тысяч операций. Среди них — челюстно-лицевые, офтальмологические (микрохирургия глаза). Именно в одиннадцатой впервые в Беларуси открыли центр амбулаторной и малоинвазивной хирургии, так называемой хирургии одного дня.