Для минской 11-й больницы построят многоэтажный хирургический корпус

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На проектные работы уже выделены средства из бюджета города, сообщил  агентству «Минск-Новости» первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

«Мы понимаем, что столице крайне важно расширить коечный фонд. Поэтому запланирована еще и модернизация здания, где проводят реабилитацию пациентов», — отметил Чередниченко.

В клинике с десяток операционных, ежегодно выполняют около 10 тысяч операций. Среди них — челюстно-лицевые, офтальмологические (микрохирургия глаза). Именно в одиннадцатой впервые в Беларуси открыли центр амбулаторной и малоинвазивной хирургии, так называемой хирургии одного дня.
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Тэги: хирургия 11-я больница Персона: Дмитрий Чередниченко Город: Минск

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