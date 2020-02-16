«Ненавижу лицемерие». Житель Липецка устроил поножовщину в московском храме
Днем 16 февраля 26-летний мужчина ранил ножом двух человек в алтаре храма в центре Москвы.
Настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе протоиерей Кирилл Сладков рассказал
По его словам, мужчина забежал в центральный алтарь в очках, капюшоне, резиновых перчатках. Он также слушал музыку в наушниках. Когда настоятель храма и его помощник подошли к нему узнать, что случилось, мужчина достал нож и нанес ранение помощнику. После этого все присутствующие в алтаре попытались его остановить.
«В этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге», — добавил Сладков.
Мужчина объяснил свои действия ненавистью к лицемерию. Он намеревался ранить ножом священника, однако ему помешали алтарники. По информации телеграм-канала