«Ненавижу лицемерие». Житель Липецка устроил поножовщину в московском храме

Днем 16 февраля 26-летний мужчина ранил ножом двух человек в алтаре храма в центре Москвы.

Настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе протоиерей Кирилл Сладков рассказал РБК о подробностях нападения.

По его словам, мужчина забежал в центральный алтарь в очках, капюшоне, резиновых перчатках. Он также слушал музыку в наушниках. Когда настоятель храма и его помощник подошли к нему узнать, что случилось, мужчина достал нож и нанес ранение помощнику. После этого все присутствующие в алтаре попытались его остановить.

«В этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге», — добавил Сладков.