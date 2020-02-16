Бывший депутат Верховного совета Олег Трусов призвал ликвидировать Союзное государство и восстановить границу с Россией

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Соответствующее заявление было принято 16 февраля в Минске на ХХ съезде БСДП (Грамада).

Автором заявления выступил экс-депутат Верховного совета, почетный председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» Олег Трусов.


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«Мы считаем, что сейчас необходимо ликвидировать так называемое Союзное государство, провести демаркацию и делимитацию границ с Россией, вывести с нашей территории российские военные объекты и перейти на торговлю с Россией по взаимовыгодным ценам по всем категориям товаров, в том числе по энергоносителям», — говорится в заявлении.

Партийцы подчеркивают, что гарантом независимости должен быть именно белорусский народ, который, согласно Конституции, может защищать ее всеми возможными средствами.

«Поэтому мы выражаем огромную благодарность всем неравнодушным гражданам Беларуси, которые выходили на улицы наших городов, прошли через суды и административные наказания и на весь мир засвидетельствовали, что независимость есть величайшей ценностью для белорусского народа», — считают представители БСДП (Грамада).

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: БСДП (Грамада) ТБМ Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Олег Трусов

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