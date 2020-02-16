Борисова переизбрали главой БСДП (Грамада) подавляющим числом голосов

Политик возглавляет партию социал-демократов с 2018 года.

Помимо действующего главы партии на этот пост претендовал руководитель молодечненской районной организации БСДП (Грамада) Олег Яхимович. По итогам голосования за Борисова отдал свой голос 51 делегат из 63.

На съезде также состоялись выборы заместителей председателя партии, членов центрального комитета и центральной ревизионной комиссии. Первым заместителем председателя избран Алексей Сигаев, заместителями председателя — Ирина Вешторд, Олег Волчек, Анна Канюс и Николай Метельский.

Борисов родился в 1982 году в Могилеве. Окончил Белорусско-российский университет (Могилев) и Европейский гуманитарный университет (Вильнюс). Имеет дипломы инженера-электрика и политолога. Магистр политических наук. Работает менеджером в частной фирме. В БСДП (Грамада) вступил в 2001 году.